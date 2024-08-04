الأنسولين والأسعار والمخازن المخالفة.. ماذا يحدث في سوق الدواء؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد السعداوي:

استعرض موقع "الخليج 365"، عبر بث مباشر، تفاصيل أزمة ارتفاع أسعار العديد من الأدوية ونواقص الأدوية والأنسولين بالصيدليات.

ونوه الدكتور محفوظ رمزي، رئيس هيئة تصنيع الدواء، بأن هناك إدارة مختصة بنواقص الدواء، وأن هناك تواصلًا مع الصيادلة في حالة حدوث نواقص في دواء بعينه، مشيرًا إلى أنه في حالة الكشف عن شركة أو مخزن يقوم بتخزين الدواء، سيتم إغلاقه فورًا.

وكشف الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء، عن إجراء عاجل لحل أزمة نقص الأنسولين بالصيدليات، فحسب رئيس هيئة الدواء المصرية تم رصد نقص في 81 مستحضرًا "أكثر إلحاحًا".

وقال رئيس هيئة الدواء إن خطة تحريك أسعار الأدوية تتضمن 3 آلاف مستحضر دوائي، من أصل 15 ألف مستحضر متداول في السوق المصرية.

لمتابعة تفاصيل الأزمة وموعد الانفراجة المتوقعة لنواقص الأدوية، عبر الفيديو التالي: