تحليل DNA.. نداء عاجل من الحكومة لأهالي المفقودين في الحج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن وزارة الخارجية تهيب بالمواطنين الذين فقدوا الاتصال بذويهم، ولم يمكنهم التعرف على موقفهم حتى تاريخه، بضرورة التوجه إلى مقر وزارة الخارجية الكائن بعمارة إيزيس بمنطقة جاردن سيتي (7 شارع لاظوغلي – الدور الأول).

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن ذلك يأتي لاستكمال الإجراءات الخاصة بالبحث عن ذويهم، وتمهيدًا لسحب عينات لإجراء تحليل البصمة الوراثية "DNA" من ذوي المفقودين.

ويأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة من جانب لجنة إدارة أزمة وفاة بعض الحجاج المصريين في المملكة العربية السعودية، خلال موسم الحج لعام 1445 هجرية، وما تم اتخاذه من إجراءات وخطوات للتعامل الفوري مع هذه الأزمة.