الرئيس السيسي يجتمع مع "مدبولي" لمتابعة الملفات الاقتصادية والخدمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، توجه الدولة لدعم وتشجيع القطاع الخاص، المصري والأجنبي؛ لزيادة الاستثمارات الصناعية، وتحقيق طفرة في حجم وجودة الإنتاج الصناعي المصري.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي، اليوم، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تابع الرئيس خلاله عدداً من الملفات الاقتصادية والخدمية ذات الأولوية، وعلى رأسها الجهود المكثفة لإعطاء دفعة كبيرة للصناعة الوطنية، وزيادة القيمة المضافة في الصناعات المصرية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي تابع - كذلك - مستجدات تطوير عدد من الملفات الخدمية ذات التأثير المباشر على حياة المواطنين، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والسياحة، بالإضافة إلى جهود الحد من التضخم وضمان توافر السلع في الأسواق.