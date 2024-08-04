برلماني: تخصيص 10 مليارات جنيه لإنشاء 16 مجمعًا صناعياً يعكس الاهتمام الحكومي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أكد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أهمية الجولات الميدانية التي يقوم بها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الحكومة الجديدة في مختلف المحافظات، وخاصة داخل المصانع والتي تعكس حرص الحكومة على العمل من الشارع والوقوف على المشكلات على أرض الواقع حرصاً على تحقيق الصالح العام.

وأشار عثمان، في بيان اليوم، إلى أن جولات رئيس الوزراء في المصانع وآخرها تفقده لعدد من المصانع بالمنطقة الاستثمارية الحرة بمحافظة الإسكندرية، والذي رافقه فيها الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، تعكس مدى اهتمام الحكومة بدعم القطاعات الإنتاجية وخاصة الصناعة، والحرص على تذليل العقبات والمعوقات التي تواجه المستثمرين وتشجيع وتعزيز الإنتاج المحلي وتوطين الصناعة في مصر، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية.

وقال عضو مجلس النواب إن تخصيص تكلفة استثمارية إجمالية وصلت إلى 10 مليارات جنيه للمشروع القومي لإنشاء 16 مجمع صناعي بـ 15 محافظة على مستوى الجمهورية، لتوفير نحو 4808 وحدات صناعية مجهزة للتشغيل الفوري، هى خطوة مهمة وضرورية لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتأتي في إطار خطة الدولة للنهوض بالصناعة، وتعميق المكون المحلي.

وأوضح عثمان، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد أن هدف هذه الزيارة وغيرها من الزيارات الأسبوعية التي يقوم بها وزراء الحكومة في مختلف مواقع العمل، هو تشجيع الصناعة الوطنية، وشركات القطاع الخاص على إقامة توسعات لمشروعاتها، بالإضافة إلى حل المشكلات والتحديات التي تواجهها، مما يسهم بشكل كبير في التعرف على التحديات على أرض الواقع، ويتم اتخاذ قرارات فورية أثناء تلك الزيارات، وهو ما يسهم في دفع العمل بالمشروعات وتوفير الوقت والجهد على المستثمرين، بعد أن كان عدد من المستثمرين خلال الفترة الماضية يشكون من أنهم يحاولون عدة أشهر لعرض مشكلاتهم، بسبب تعقد الإجراءات والبيروقراطية، فيتم حاليا اتخاذ القرارات على الفور أثناء الجولات التفقدية، لافتاً إلى أن هذا الأداء الحكومي مبشر للغاية خاصة في دعم هذه القطاعات الإنتاجية لتشجيع الاستثمار والنهوض بالصناعة الوطنية.