إطلاق اسم "أم كلثوم" على الدورة الـ 9 لمهرجان أسوان لأفلام المرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

عقد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، اجتماعا اليوم الأحد، مع إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة؛ لبحث استعدادات بدء العمل في الدورة التاسعة التي ستعقد عام 2025 .

حضر من إدارة المهرجان: ميرفت التلاوي رئيس مجلس الأمناء والسيناريست محمد عبد الخالق رئيس المهرجان والكاتب الصحفي حسن أبو العلا مدير المهرجان والكاتبة عزة كامل نائب رئيس مجلس الأمناء.

تناول الاجتماع، إطلاق اسم كوكب الشرق أم كلثوم علي الدورة التاسعة، بمناسبة الذكرى الخمسين على وفاتها، وهي المرة الثانية التي تحمل فيها دورة المهرجان اسم رمز نسائي عربي حيث حملت دورته الثانية اسم المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد تكريما لحضورها لأسوان.

ورحب وزير الثقافة بإطلاق اسم كوكب الشرق على دورة المهرجان التاسعة على أن يتم الترتيب مع إدارة المهرجان حول تفاصيل الاحتفاء بأم كلثوم والتي سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.

وطرح وزير الثقافة فكرة إقامة مؤتمر علمي ضمن فعاليات الدورة التاسعة على خلفية الجهد البحثي الذي يقوم به المهرجان في إصدار تقرير صورة المرأة في السينما العربية لمدة 5 سنوات.

ويعقد مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة دورته المقبلة برعاية وزارات الثقافة والسياحة والتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة ومحافظة أسوان ونقابة السينمائيين.