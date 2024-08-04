شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة لأكثر من 130 ألف شهيد ومصاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 39 ألفا و583 شهيدا، و91 ألفا و398 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن المصادر قولها، إن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 33 شهيدا و118 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرة إلى أن آلاف الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

من ناحية أخرى، قالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت، اليوم الأحد، مدينة سلفيت، وقامت بإغلاق عدة طرق داخلية ومنعت المواطنين من التجول.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلة الشاب عمار رزق عودة الذي تتهمه بتنفيذ عملية طعن قرب تل أبيب، واحتجزت أفراد عائلته وأخضعتهم للتحقيق الميداني داخل المنزل، كما منع الاحتلال الطواقم الصحفية من الوصول إلى المكان.