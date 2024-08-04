شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام فلسطيني: 1040 شهيدًا ارتقوا داخل المدارس منذ بدء الحرب على قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها من وسائل إعلام فلسطينية قالت إن 1040 شهيدا ارتقوا داخل المدارس منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، و172 مركزا لإيواء النازحين استهدفها جيش الاحتلال، و152 مدرسة مأهولة بالنازحين استهدفها جيش الاحتلال منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.



ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.