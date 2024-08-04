شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تنشئ تطبيقا لإرسال تنبيهات للمواطنين في حالة قصف تل أبيب والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الإذاعة العبرية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية خصصت تطبيقًا على الهواتف المحمولة، لاستقبال رسائل نصية وصوتية من نوع خاص في حالة قصف تل أبيب أو غيرها من المدن الإسرائيلية التي تحتلها في الأراضي الفلسطينية، ما يعكس حالة القلق والرعب في صفوف سلطات الاحتلال الإسرائيلية بعد توعد إيران وحزب الله بالانتقام من اغتيال إسماعيل هنية في طهران، وقيادي بالحزب (فؤاد شكر) في بيروت.



وقالت الإذاعة العبرية، إنه "سيتم إرسال رسائل نصية بصوت فريد إلى الهواتف في حالة التنبيهات، وستتضمن تعليمات دفاعية حسب الموقع والقرب؛ وسيعمل النظام لأول مرة بعد مرور عقد من الزمن على الإعلان عن تطويره".



وتتأهب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية، للتصدي إلى قصف إيراني محتملة على تل أبيب، ردا على اغتيال القائد السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران الأسبوع الماضي.

ومع دخول الحرب على غزة يومها الـ303، تتصاعد حدة التوترات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط بأكملها، مع إصرار حكومة الاحتلال بقيادة نتنياهو على الحرب وتنفيذ عمليات عسكرية في لبنان واغتيالات في إيران، وقالت وسائل إعلام غربية، إن إسرائيل والولايات المتحدة، تستعد لتهديدات إيرانية بهجوم انتقامي وشيك على تل أبيب، رداً على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران، والقيادي في "حزب الله" فؤاد شكر بالضاحية الجنوبية في بيروت.