احذر السرعة الزائدة.. الرادارات تلتقط 13 ألف مخالفة مرورية خلال يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحرير 35108 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1769 مخالفة السير بدون تراخيص، و19 دراجة نارية مخالفة، و13029 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و14 مخالفة موقف عشوائي، و2257 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.