"نافورة دم من رقبتها".. القبض على رجل شرع في ذبح زوجته بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شرع رجل في ذبح زوجته بسلاح أبيض بمدينة السادس من أكتوبر، وتم نقلها إلى المستشفى في حالة حرجة.

تلقى العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال مستشفى أكتوبر المركزي ربة منزل مصابة بطعنات بالرقبة.

التحريات التي أشرف عليها العقيد أحمد أبو بكر مفتش مباحث أكتوبر بينت أن مشادة كلامية بين زوجين بمنطقة 800 فدان، تطورت إلى مشاجرة استل على إثرها الزوج سلاحا أبيض مسددًا لها طعنات بالرقبة بسبب خلافات زوجية.

الشرطة ألقت القبض على الزوج والسلاح المستخدم بشارع البستان، وتحرر محضر بالواقعة تحت إشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية.