هدم مقابر وعقارات.. 25 صورة ترصد خريطة الإزالات الجارية في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تنفذ محافظة القاهرة عدة مشروعات تطوير وإعادة تأهيل لعدد من المناطق فضلا عن مشروعات المحاور والطرق الجديدة لتيسير حركة المرور والقضاء على الاختناقات، وهو ما يتطلب إزالة العقارات والمقابر المتعارضة مع هذه المشروعات.

وفي التقرير التالي، يرصد "الخليج 365"، آخر تحديث لخريطة الإزالات وأعمال الهدم في نطاق العاصمة، والتي يتم تعويض المواطنين المتضررين منها ماديًا أو من خلال توفير أماكن بديلة.

إزالة مقابر بالقاهرة التاريخية لإنشاء جراج متعدد الطوابق

بدأت محافظة القاهرة، أعمال إزالة عدد من المقابر بشارع البنهاوي المخطط استغلاله لبناء جراج متعدد الطوابق.

وقالت المنطقة الغربية للمحافظة، إن أعمال إزالة مقابر بشارع البنهاوي تستهدف استغلال المكان لبناء جراج متعدد الطوابق لتوفير أماكن انتظار الحافلات السياحية وسيارات الزوار للمناطق التاريخية والأثرية بمنطقة القاهرة التاريخية.

وأوضحت المنطقة الغربية للمحافظة، أنه تم البدء في الإزالات بعد تعويض أصحاب المقابر بأخرى بديلة وبعدما فرغوا من نقل محتوياتها إلى المقابر الجديدة.

إزالات العقارات المتعارضة مع محاور المرج

تنفذ محافظة القاهرة 7 محاور مرورية جديدة في منطقة المرج، أبرزهم محوري الترولي ومؤسسة الزكاة.

وجرى الانتهاء من إزالة أعمال التعارضات مع محور الترولي أو محور الفيروز، كما تتقدم الأعمال في المحور الثاني والذي أوشك على الانتهاء وهو محور مؤسسة الزكاة.

إزالة تعارضات القطار الكهربائي السريع بحلوان

تُزيل محافظة القاهرة عددًا من العقارات المتعارضة مع مسار مشروع القطار الكهربائي السريع، وذلك بعد تعويض أصحاب هذه العقارات.

وكان حي حلوان، أصدر كشفًا بأسماء شاغلي العقارات المتعارضة مع مسار القطار الكهربائي السريع بمنطقة عرب أبو دحروج بكفر العلو في حلوان والذين لم يتقدموا بطلبات رغبات لرئاسة حي حلوان.

وطالب الحي، المذكورين في الكشف، بالحضور لمقر رئاسة حي حلوان بشارع فيضي تقاطع شارع عبد الرحمن، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.