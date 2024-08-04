وزير العمل يُسلم عقود عمل لعدد من ذوي الهمم بالقاهرة والإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

سَلّم وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد، بديوان عام الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، عقود عمل لذوي الهمم من محافظتي القاهرة والإسماعيلية، بحضور قيادات مديريتي عمل المحافظتين.

وأكد وزير العمل - خلال حديثه مع ذوي الهمم على هامش تسليم عقود العمل - حرص الوزارة على دمج ذوي الهمم في سوق العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحثهم على العمل والإنتاج والمُشاركة في بناء الجمهورية الجديدة.

وأشار إلى أنه سيتابع العقود الجديدة بعد استلام أصحابها لعملهم، موضحًا أنه سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور وشُمولهم بالحماية التأمينية.