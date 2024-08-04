أمطار وسيول.. الأرصاد تعلن طقس غدا الاثنين ودرجات الحرارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس غدا الاثنين، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

وأكدت الهيئة أنه يوجد فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا قد تصل لحد السيول على مناطق من حلايب وشلاتين ومرسى علم وأسوان والوادي الجديد والأقصر.

وأشارت الهيئة إلى أن الحرارة على القاهرة تسجل 36 درجة، والسواحل الشمالية 33 درجة والمناطق الجنوبية تسجل 40 إلى 43 درجة.