ما هي علامات حسن خاتمة الميت أثناء غسله؟.. الإفتاء تجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

أجابت الدكتورة زينب السعيد، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال حول وجود علامات مبشرة تدل على حسن خاتمة الميت أثناء غسله.

وأوضحت السعيد خلال حوارها مع برنامج "حواء" على قناة الناس، بأن هناك العديد من العلامات التي تعتبر بمثابة بشريات لأهل الميت والتي تريح صدورهم وتمنحهم الاطمئنان.

وأضافت أمين الفتوى بدار الإفتاء، بأن من ضمن تلك العلامات هي الابتسامة التي تظهر على وجه الميت بعد غسل جسده، بالإضافة إلى ظهور إشارة التوحيد على إحدى يديه، كما أضافت أيضًا بأن ذهاب الرائحة الطيبة بعد الغسل وانتفاء الآثار المرضية التي كانت موجودة تعد من المبشرات المهمة.

وشددت "السعيد" على ضرورة عدم ذكر أية علامات أخرى غير مبشرة قد تظهر على جسد الميت أثناء الغسل وذلك مراعاة لمشاعر ذويه وتفادياً لزيادته حزنهم وألمهم.

وأكدت بأن حفظ الأسرار وعدم خوض الأحاديث التي تجلب الأسى والحزن لأسرة المتوفى يعد أحد أشكال الاحترام والتراحم معهم، وأنه يسهم في رفع درجة المغفرة للمتوفى.