"لقاء للمستقبل".. "الطفلة سوفانا" تُجري حوارًا مع وزير الأوقاف (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، الحلقة الأولى من برنامج "لقاء للمستقبل"، الذي يتضمن سلسلة لقاءات مع الوزراء والمسؤولين؛ للحديث عن القضايا محل اهتمام الأطفال في مصر، وما تقدمه كل وزارة لهم.

ويهدف برنامج "لقاء للمستقبل" بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى بناء جسور من التواصل الفعال بين الوزراء والمسؤولين في الحكومة، وأطفال مصر.

تقدم سلسلة اللقاءات الطفلة سوفانا محمد سامي، فيما حلَّ الدكتور أسامة الأزهري ضيفًا بالحلقة الأولى، حيث أجاب عن تساؤلاتها فيما يتعلق بمعنى "الأوقاف"، وعن صورته مع القطط بالجامع الأزهر، وعن كيفية التعامل مع الأطفال داخل المسجد، وكيفية مواجهة التنمر.

وكشف الدكتور أسامة الأزهري، للمرة الأولى سر علاقته مع الحيوانات الأليفة، والتي التقطت له مؤخرا في أكثر من مكان، حيث تحدث عن أهمية الرفق بالحيوان، وأهمية الرحمة في التعامل مع كل شيء في الوجود.