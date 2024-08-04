شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي: قواتنا جاهزة لكل السيناريوهات على جميع الجبهات والان مع تفاصيل الخبر

أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن "قوات بلاده جاهزة لكل السيناريوهات على جميع الجبهات"، في الوقت الذي تنتشر فيها تقارير عن احتمال شن ضربة إيرانية على تل أبيب.

وقال دانيال هاجاري، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إن " قوات جيش الاحتلال مستعدة دفاعيا في البر والجو والبحر، موضحا أنه "لا يوجد أي تغيير في إرشادات الجبهة الداخلية حتى الآن".

وأضاف: إيران تقوم بتسليح منظمات إرهابية في الشرق الأوسط، وسنواصل العمل ضد إرهاب إيران".

من جانبها أعلنت الإذاعة العبرية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية خصصت تطبيقًا على الهواتف المحمولة، لاستقبال رسائل نصية وصوتية من نوع خاص في حالة قصف تل أبيب أو غيرها من المدن الإسرائيلية التي تحتلها في الأراضي الفلسطينية، ما يعكس حالة القلق والرعب في صفوف سلطات الاحتلال الإسرائيلية بعد توعد إيران وحزب الله بالانتقام من اغتيال إسماعيل هنية في طهران، وقيادي بالحزب (فؤاد شكر) في بيروت.