مأمورية داخل مزرعة الموت.. إحباط تهريب صفقة كبتاجون بـ300 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

في ضربة أمنية حاسمة، أحبطت الأجهزة الأمنية محاولة تهريب كميات كبيرة من عقار الكبتاجون المخدر قيمتها 300 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تخزين عناصر تشكيل عصابى مكون من 9 أشخاص "يحملون جنسيات مختلفة" كمية كبيرة من عقار الكبتاجون المخدر داخل مزرعة مملوكة لأحدهم كائنة بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة، تمهيدًا لتهريبها إلى إحدى الدول.

بتقنين الإجراءات أمكن ضبط 8 من عناصر التشكيل وتبين تواجد أحدهم خارج البلاد وجارى ضبطه تنسيقاً وشرطة الإنتربول.

بتفتيش المزرعة المشار إليها تم ضبط (250 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون - 5 سيارات - مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية).

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 300 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.