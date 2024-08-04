ضبط كيان تعليمى بدون ترخيص في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط كيان تعليمى بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم حصولهم على شهادات دراسية معتمدة بالوايلى.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة ، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية معتمدة فى مجالات مختلفة "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية ، وكذا الترويج لنشاطه الإجرامى على شبكة المعلومات الدولية"الإنترنت".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان، وبحوزته مجموعة من الشهادات الدراسية "خالية البيانات"- مطبوعات دعائية وأكلاشيه خاصين بالكيان، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة .

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم.