شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول بين هيئة الدواء والمجلس الأعلى للجامعات لبدء تدريب طلبة صيدلة والان مع تفاصيل الخبر

شهد، اليوم، الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الدواء المصرية والمجلس الأعلى للجامعات، وذلك بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبدء تنفيذ سنة التدريب الإجباري لطلاب كليات الصيدلة " الامتياز".

وحضر مراسم التوقيع من جانب هيئة الدواء المصرية كلا من المستشار الدكتور، محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لهيئة الدواء المصرية، والدكتورة، رشا زيادة، مساعد رئيس الهيئة لشئون التطوير الفني وتنمية القدرات، والدكتور يس رجائي، مساعد رئيس الهيئة لشئون الإعلام والتواصل المجتمعي ودعم الاستثمار، والدكتورة أماني جودت، معاون رئيس هيئة الدواء المصرية والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، والدكتور أسامة حاتم معاون رئيس الهيئة لشئون السياسات والتعاون الدولي والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق.

كما حضر من جانب وزارة التعليم العالي الدكتور ماهر الدمياطي، رئيس لجنة قطاع الدراسات الصيدلية بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة ناهد مرتضى، أمين لجنة قطاع الدراسات الصيدلية بالمجلس الأعلى .

وقد قام بتوقيع البروتوكول من جانب هيئة الدواء المصرية، الاستاذ الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس الهيئة، ومن جانب المجلس الأعلى للجامعات الاستاذ الدكتور، مصطفي رفعت، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات.

وأكدت هيئة الدواء المصرية أن البروتوكول يتضمن مجموعة من الدورات العملية التطبيقية المقدمة في المنشآت والمؤسسات الصيدلية، وكذا المؤسسات والهيئات العلاجية الحكومية والخاصة، وهو ما يحقق تدريباً تطبيقياً على الممارسة الفعلية للمهنة، والعمل على الربط الفعلي بين مواقع العمل الصيدلي والدراسة الاكاديمية بالجامعات.

يشمل البروتوكول ست دورات تدريبية تناوبية في مختلف مجالات العمل الصيدلي، على أن تكون مدة كل دورة ستة أسابيع تبدأ بعد اجتياز الطالب عدد الساعات المنصوص عليها في اللائحة الأكاديمية لبرنامج بكالوريوس الصيدلة Pharm-D أو Pharm-D صيدلة إكلينيكية، وكذا اجتياز التدريب الصيفي (مائة ساعة)، وذلك سعياً إلى رفع كفاءة الخريجين من الصيادلة، واستثماراً في الموارد البشرية من خلال العمل على تدريب الخريجين؛ مما يحقق التقدم والرقي بمستوي الصيدلة في مصر.

يهدف البروتوكول إلى تنمية قدرات ومهارات خريجي كليات الصيدلة؛ لتلبية احتياجات سوق العمل من كفاءات، وتطوير جودة الأداء، وإعداد صيادلة مؤهلين بأحدث المفاهيم في مجال الرعاية الصحية واكتشاف وتطوير الدواء.

جاء ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على الاهتمام بالموارد البشرية الصيدلية، والعمل على تعزيز قدرات الصيادلة المصريين، وتأهيلهم لكل ما هو جديد، وإكسابهم المهارات المناسبة لمواكبة احتياجات سوق العمل المتجددة.