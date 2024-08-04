شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: الدبلوماسية المصرية خط الدفاع الأول لحماية مصالحنا بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأحد، بسفراء مصر بالخارج والسفراء المنقولين حديثا لرئاسة عدد من بعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية، وذلك في إطار الحرص على التواصل المُباشر والمُستمر مع قيادات وزارة الخارجية، وتبادل التقييمات والآراء حيال أهم تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة وأولويات العمل الدبلوماسي خلال العام المقبل.



أشار السفير أحمد أبو زيد المُتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، إلى أن الوزير د. عبد العاطي أكد خلال اللقاء على محورية دور الذراع الدبلوماسى للدولة المصرية في تحقيق المصالح الاستراتيجية للوطن كونه خط الدفاع الأول عن المصالح المصرية فى الخارج.

وأكد وزير الخارجية على أن سياسة مصر الخارجية سياسة تتفاعل مع محيطها الإقليمى ومع العالم، ولكنها تنآي بنفسها عن حالة الاستقطاب التي يشهدها النظام العالمى، مشددا على أن المصالح المصرية كانت وستظل البوصلة التي توجه أولويات عمل الدبلوماسية المصرية.



وأوضح المُتحدث باسم الخارجية، أن الدكتور عبد العاطى شدد على الأهمية القصوى للدور الاقتصادى الذي تقوم به البعثات المصرية في الخارج، اتساقاً مع توجهات وأولويات الحكومة المصرية، مؤكداً على أن سفارات مصر عليها مسئولية كبيرة في دعم الاقتصاد الوطني عن طريق الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، وتعزيز التبادل التجاري ودعم نفاذ المنتجات المصرية إلى أسواق دول الاعتماد، بما ينعكس بصورة إيجابية ومباشرة على المواطن المصري ويُحقق مصالحه.



وأردف السفير أبو زيد، بأن د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية حرص خلال اللقاء على التأكيد على أن حماية مصالح المصريين في الخارج تُعد بمثابة أولوية قصوى لعمل البعثات المصرية في دول الاعتماد، مشيراً في هذا الصدد إلى أن تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين المصريين وتعزيز ربطهم وأسرهم بالوطن الأم يُمثل إحدى ركائز عمل وزارة الخارجية، داعياً رؤساء البعثات المصرية بالخارج إلى تذليل كافة العقبات التي تواجه الجاليات المصرية في دول الاعتماد، والتواصل معهم بصورة دورية ومباشرة للاستماع إلى آرائهم وبحث كيفية تعظيم الاستفادة من الخبرات والقدرات المصرية في الخارج لدعم الجهود التنموية للدولة المصرية.



واختتم المُتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى أن وزير الخارجية أوضح خلال اللقاء أنه يعتزم عقد هذا الاجتماع الدوري مع رؤساء البعثات المصرية في الخارج بصورة سنوية لتعزيز التواصل مع قيادات وزارة الخارجية، وللإحاطة بأهم أولويات عمل السفارات المصرية في الخارج، فضلاً عن الاستماع لتقديرات السادة رؤساء البعثات حول كيفية تعزيز العلاقات الثنائية مع دول الاعتماد، وتبادل التقييمات بشأن أبرز التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما حرص وزير الخارجية في نهاية اللقاء على إجراء حوار مفتوح مع السادة السفراء أجاب خلاله على استفسارات الحضور، واستمع إلى أهم مقترحات تطوير آليات العمل بوزارة الخارجية.