وزير الطيران يكشف حقيقة بيع المطارات المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

نفى الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، بشكل قاطع، صحة الأخبار التي تتناقلها مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن بيع المطارات المصرية لجهات أجنبية.

وأكد الحفني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، على شاشة قناة صدى البلد، أن المطارات المصرية مملوكة بالكامل للدولة المصرية وتدار بموجب الأصول والقوانين السيادية المطبقة على المنشآت الوطنية المملوكة للدولة.

وأشار الحفني إلى أن الدولة المصرية تنفذ حاليًا استراتيجية شاملة لتطوير وتحديث المطارات ورفع كفاءتها وفقًا للمعايير العالمية المعترف بها دولياً، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية والمنظمات والهيئات الدولية المتخصصة في مجال الطيران المدني.

وأكد الوزير أن المطارات المصرية تعمل وفقاً لقواعد وقوانين تلتزم بها جميع الدول المنضوية تحت مظلة المنظمات الدولية للطيران المدني، ولذا فإنه ليس هناك أي نية أو خطة لخصخصة المطارات المصرية أو بيعها لأي جهة أجنبية.

وذكر وزير الطيران المدني أنه على الرغم من الشكاوى والملاحظات التي ترد من المسافرين والمواطنين على بعض الخدمات المقدمة في المطارات، إلا أن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال تدني المستوى العام للمطارات المصرية أو وجود نية لخصخصتها، وإنما يدل على الاهتمام بتطوير وتحسين جودة الخدمات والتسهيلات المقدمة للركاب والزائرين.

ودعا الوزير إلى ضرورة تحري الدقة والتأكد من صحة المعلومات قبل تداولها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، لتفادي إثارة البلبلة والفوضى المعلوماتية التي تضر بالأمن القومي وتؤثر سلبًا على سمعة وكفاءة قطاع الطيران المدني المصري.