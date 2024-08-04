وزير العمل: نسعى لوضع غطاء تأميني للعمالة غير المنتظمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف محمد جبران، وزير العمل، عن جهود الحكومة لحصر العمالة غير المنتظمة في جميع أنحاء الجمهورية وضمهم إلى المظلة والحماية الاجتماعية والتأمينية لتنميتهم وتأهيلهم اجتماعيا واقتصاديا.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، قال جبران: "نسعى لوضع غطاء تأميني وحياة كريمة مناسبة للعمالة غير المنتظمة، وأمامنا عدة مناطق وينتهي حصر العمالة وبدء التنفيذ".

وأكد جبران أن الحكومة قامت بالفعل بإجراء عملية الحصر الميداني العمالة غير المنتظمة في شتى القطاعات والمجالات المختلفة، وجاري العمل حاليا لاستكمال ضم هؤلاء العاملين إلى استحقاقات المنح والرعاية التي تتيحها الدولة للفئات الأكثر احتياجاً واحتياجاً للحماية الاجتماعية.

وأضاف وزير العمل أنه سيتم الإعلان قريباً عن بدء تشغيل برامج الرعاية الصحية والاجتماعية لهؤلاء العمالة لتخفيف الأعباء عنهم وضمان حياة كريمة لهم ولأسرهم.

كما أوضح أن فلسفة الوزارة تجاه بناء العامل تستهدف تأهيله ليواكب المناخ الاستثماري الجديد، حيث إن القيادة السياسية اهتمت بتنمية الموارد والمهارات البشرية، وعملت على تعزيز أدواتها، وزيادة الإنفاق على الاستثمار في العنصر البشري والتركيز على الصحة والتعليم والتدريب، وتوفير العمل اللائق

وعلى صعيد متصل، أعلن جبران عن الخطط والبرامج المستقبلية لوزارته الهادفة إلى مواصلة تحسين بيئة العمل وتقديم الدعم اللازم للعاملين في المجالات المختلفة، مؤكداً أن المرحلة القادمة ستشهد تطوراً ملحوظاً في مجالات التدريب والتطوير الوظيفي وتعزيز قدرات ومهارات العاملين لضمان نمو واستقرار الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.