للمرة الأولى.. إبداعات أطفال الإسكندرية للفنون الشعبية بالعلمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

شهدت المنطقة الترفيهية بمدينة العلمين الجديدة، عرضا فنيا لفرقة أطفال الإسكندرية للفنون الشعبية، بمهرجان العلمين في دورته الثانية، استمرارا لعروض الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، المقدمة ضمن برنامج وزارة الثقافة، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقدمت الفرقة بقيادة المدرب مصطفى عبده مجموعة من الفقرات الاستعراضية المستوحاة من الفلكلور السكندري منها "بنات إسكندرية، الصيادين، الفرح الإسكندراني، يا بلدنا يا حلوة"، بجانب عدة رقصات متنوعة منها البمبوطية، النوبي، الصعيدي، الفلاحي، جرس الفسحة، وفقرة التنورة المميزة التي شهدت تفاعلا كبيرا من الجمهور.

فرقة أطفال الإسكندرية للفنون الشعبية تابعة لقصر ثقافة الأنفوشي، تأسست عام 2022، وتتكون من 25 طفلا وطفلة تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات وحتى 14 عاما.

وتحرص الفرقة على تقديم رقصات شعبية بهدف الحفاظ على التراث السكندري، وأصبحت فرقة معتمدة من قِبل هيئة قصور الثقافة في العام الحالي، سبق وشاركت في العديد من الحفلات خلال المناسبات القومية بعدة محافظات، وتعد تلك المشاركة هي الأولى للفرقة بمهرجان العلمين.

جاءت مشاركة الفرقة بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د.حنان موسى، والإدارة العامة لثقافة الطفل بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الإسكندرية، ضمن العروض الفنية التي تقدمها هيئة قصور الثقافة خلال المهرجان.

ويشهد مهرجان العلمين الأضخم على مستوى الشرق الأوسط، هذا العام، فعاليات جديدة ومكثفة تقدم بالمدينة التراثية والمنطقة الترفيهية، تتنوع ما بين الأنشطة المقدمة للأطفال، ومعارض الحرف التراثية والتقليدية، بجانب مسابقات الموسيقى وعروض الفلكلور، مما يجعله مقصدا سياحيا هاما لآلاف الزائرين من مصر والعالم.