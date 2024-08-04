تامر أمين: "ولعوا في فكرة كليات القمة.. لا الشهادة بتنفع ولا التخصص "بيشفع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

دعا الإعلامي تامر أمين لكسر المسلمات القديمة وأفكار كليات القمة والدعوة للتركيز على دراسة العلوم التكنولوجية الحديثة.

وقال أمين خلال برنامجه "أخر النهار" على قناة النهار، "يجب علينا التخلي عن الاعتقاد الخاطئ بأن الالتحاق بكليات القمة يضمن النجاح والمستقبل المزدهر، فلا الشهادة بتنفع ولا التخصص بيشفع في العصر الحالي".

وأوضح أمين رؤيته لمستقبل التعليم والتوظيف في العصر الرقمي الحديث، داعيًا إلى تغيير أنماط الدراسة والمناهج لتتماشى مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل.

وقال: "إننا نعيش الآن في زمن التكنولوجيا والبرمجة، لذا يتعين على طلاب الثانوية العامة تركيز طاقاتهم وجهودهم على تعلم هذه المهارات والعلوم الحديثة عوضاً عن الدراسات النظرية التي لا طائل منها".

وتابع: "الزمن اختلف خلاص، إحنا في عصر التكنولوجيا والبرمجة، لازم طالب الثانوية العامة يركز على الحاجات دي، مش هنفضل ندرس مواد نظرية ملهاش لازمة، الحكومة مش هتوظف زي زمان، ولازم نعتمد على نفسنا ونلاقي شغل في السوق من خلال التخصصات الجديدة".

وأضاف أمين: "الحكومة لن تعتمد بعد الآن على الشهادات والتخصصات التقليدية، بل ستتجه إلى تقييم مهارات المتقدمين بناءً على قدرتهم على التعامل مع التكنولوجيا وتطبيق المفاهيم العلمية المستحدثة"

ودعا الأسر والطلاب للتحلي بالشجاعة والمرونة الفكرية لتغيير طرق التفكير والعادات المتوارثة حول التعليم والنجاح.