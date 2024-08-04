دار الإفتاء: هذا اليوم هو أول أيام شهر صفر لعام 1446 هجريًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

استطلعت دار الإفتاء المصرية بعد مغرب شمس اليوم الأحد هلال شهر صفر لعام 1446 هجريًا، وذلك من خلال اللجان الشرعية التابعة لها في كافة محافظات الجمهورية.

وأوضحت الدار أنه تبين لها من نتائج الرؤية البصرية عدم ثبوت رؤية الهلال وعليه يكون غدًا الإثنين هو المتمم لشهر الله المحرم، وأن بعد غد الثلاثاء الموافق السادس من شهر أغسطس هو غرة شهر صفر لعام 1446 هجريًا.

وكان الدكتور طه رابح رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، أعلن في وقت سابق أنه وفقا للحسابات الفلكية التي يجريها معمل أبحاث الشمس برئاسة الدكتور ياسر عبد الهادي، يولد هلال شهر صفر 1446 هجريا، مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الواحدة والدقيقة الـ14 بعد الظهر بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 4 أغسطس (يوم الرؤية ).

وأضاف: سيبقى الهلال الجديد لمدة 16 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية في مكة المكرمة وفي القاهرة 19 دقيقة ويبقى فى سماء باقي محافظات جمهورية مصر العربية لمدد تتراوح بين (16:20) دقيقة.

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى لمدد تتراوح بين (2:25 دقيقة) ما عدا جاكرتا حيث يغرب القمر قبل غروب الشمس بدقيقة واحدة.