شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات خلال أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى انه سيتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والادمان (2024-ـ2028" بالتعاون مع وزارة الداخلية وبالتنسيق مع 12 وزارة وبحضور رئيس الوزراء خلال الأسابيع المقبلة، كما سيتم التوسع في التوعية في المدارس، ونستهدف هذا العام 10 آلاف مدرسة والتوسع في إنشاء بيوت التطوع بالجامعات وإضافة 5 بيوت جديدة في العام الدراسي القادم ليصل عددها إلي 13 بيت تطوع، فضلا عن التوسع في حملات الكشف المبكر علي سائقي حافلات المدارس وموظفي الجهاز الإداري للدولة.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال عقد مؤتمر صحفى بمشاركة الأستاذ عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أننا في مهرجان "العالم علمين" نعلن التضامن مع غزة، حيث إننا من خلال الهلال الأحمر المصري شاركنا في إدخال المساعدات بالتنسيق مع كل أجهزة الدولة المصرية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ،ومستمرون في دعم الأشقاء في قطاع غزة