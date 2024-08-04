شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تعلن من العلمين الجديدة إضافة 50 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي إننا نعلن هنا من مهرجان "العالم علمين" بشري سارة لـ50 ألف أسرة جديدة من الأولى بالرعاية سيتم ضمهم لبرنامج "تكافل وكرامة" ، مؤكدة أننا وضعنا خطة طموحة بدعم من القيادة السياسية لإنهاء قوائم الانتظار في برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة".

وتابعت الوزيرة :" نعلن أنه سيتم تسليم 20 ألف بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة خلال أغسطس الجاري، وتم الاتفاق مع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان علي توحيد لجان الكشف الطبي والوظيفي وتسهيل الإجراءات فأصحاب الهمم علي رأس أولويات الوزارة.

وكانت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، جولة موسعة في مهرجان العلمين الجديدة لعام 2024، وذلك بمشاركة الأستاذ عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث تفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي منطقة أرض المعارض بمهرجان العلمين الجديدة، والمنطقة الترفيهية الشاطئية، متابعة عدد من الأنشطة الرياضية والترفيهية، والخدمات المقدمة لذوي الهمم، كما التقت عدداً من ذوي الهمم، وعقدت مؤتمرًا صحفيًا موسعًا بحضور مختلف وسائل الإعلام.