شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مصنع قادر: ننتج معدات جديدة لمواكبة المتطلبات والان مع تفاصيل الخبر

قال اللواء دكتور عمرو عبد العزيز، رئيس مصنع قادر التابع للهيئة العربية للتصنيع، إن المصنع يلبي احتياجات القوات المسلحة والشرطة المدنية في المقام الأول، ولذلك فكر المصنع في استحداث منتجات جديدة بهدف تطوير الأداء العام، واستطاعت أن تنتج نموذجين هما عربية فض الشغب قادر ١، وعربية على شاسيه آخر نبحث اسمها حاليا.

وأضاف رئيس مصنع قادر ، في تصريحات لليوم السابع، ان المدرعة تم تطويرها لتطور متطلبات السوق، وبالتالي المصنع حاليا ينتج المدرعة فهد، والتى تم تطويرها بشكل كبير، ومستوى حمايتها عالى للغاية، وكما ينتج المصنع عربية فض الشغب، ونموذج صغير على شاسيه تويوتا بدأ العمل فيه منذ شهر.

وأضاف اللواء دكتور عمرو عبد العزيز، رئيس مصنع قادر، أن المصنع ينتج أيضا مراكز إنتاجية متنقلة، وعربيات نقل أموال، وتوسعنا في تصنيع عربيات الجولف، وبطاريات الاسكوتر والجولف، وهي أول مرة تصنع في مصر.