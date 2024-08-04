شكرا لقرائتكم خبر عن داليا البحيري: مدينة العلمين مبهرة وبحرها أحلى شاطئ في العالم والان مع تفاصيل الخبر

قالت الفنانة داليا البحري، إنها سافرت أكثر من 65 دولة حتى الآن، مؤكدة أن بحر العلمين أحلى شاطئ في العالم، معقبة: "مهرجان العلمين انبسطت جدا بالأجواء اللي فيه ومدينة مبهرة، ومدمنة بحر وبعشق الصيف وبحب أعمل تان".

وأضافت خلال برنامج حد النجوم مع الإعلامية سالى عبد السلام المذاع على القناة الأولي المصرية، أن تفضل وجودها بعدم الميك أب وأجواء هادية وسماع موسيقى هادية وأم كلثوم، لافتة إلى أن زوجها يفضل أكلها ويشجعها على إعداد الطعام طوال الوقت.

وتابعت أن زوجها لا يتدخل في أي اختيار لعمل درامى أو سينمائي، وكذلك ابتنها لا تتدخل في أعمالها.

ويأتي مهرجان العلمين في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروض فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.

