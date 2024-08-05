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وأيد 92% من القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط مصانع إنتاج العقاقير الطبية المقلدة والمغشوشة، بينما عارض 8% من القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط مصانع إنتاج العقاقير الطبية المقلدة والمغشوشة.

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف الحملات لضبط مصانع إنتاج العقاقير الطبية المقلدة والمغشوشة؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط مصانع إنتاج العقاقير الطبية المقلدة والمغشوشة.

شكرا لقرائتكم خبر عن %92 من القراء يطالبون بتكثيف حملات ضبط مصانع إنتاج العقاقير الطبية المغشوشة والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية