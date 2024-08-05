شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة كويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسي توجه الدولة لدعم القطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت صحيفة (الأنباء) الكويتية، الصادرة صباح اليوم الاثنين، تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، توجه الدولة لدعم وتشجيع القطاع الخاص "المصري والأجنبي"؛ لزيادة الاستثمارات الصناعية وتحقيق طفرة في حجم وجودة الإنتاج الصناعي المصري.

وكتبت الصحيفة - تحت عنوان "السيسي يؤكد دعم الدولة للقطاع الخاص المصري والأجنبي لزيادة الاستثمارات الصناعية وتحقيق طفرة في وجوده" - أن الرئيس السيسي تابع خلال اجتماعه أمس، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عددا من الملفات الاقتصادية والخدمية ذات الأولوية، وعلى رأسها الجهود المكثفة لإعطاء دفعة كبيرة للصناعة الوطنية وزيادة القيمة المضافة في الصناعات المصرية.