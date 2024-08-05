أبرزها العرقسوس.. مشروبات منعشة وصحية لمواجهة حرارة الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر صبري:

نصح الدكتور حسن حسونه، أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، بتناول المشروبات الباردة مثل العصائر الطبيعية، والكوكتيلات المتنوعة التي تحتوي على العنب والتوت والفراولة والتفاح، وذلك خلال أيام فصل الصيف للتخفيف من درجات الحرارة على الإنسان.

وأضاف حسونة، خلال مقالة علمية أنه يجب تناول العديد من المشروبات والعصائر الطبيعية مع مكعبات الثلج والتى ستكون بالتأكيد منعشة وصحية في نفس الوقت.

وعدد أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث أنواع العصائر التي تسبب انتعاشه خلال درجات الحرارة العالية ومنها عصير الليمون بالنعناع ومشروب العرقسوس ومشروب الخروب والتمر هندى والكركديه.