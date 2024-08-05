شديد الحرارة.. تعرف على حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس، خلال الأيام المقبلة من اليوم الاثنين وحتى السبت 10 أغسطس المقبل، وذلك على كافة أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة: يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة رطب ليلا.

الطقس من الاثنين إلى الأربعاء:

وأشارت الهيئة إلى وجود فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة رعدية أحيانا على عدد من المناطق الجنوبية يصاحب ذلك نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض الطرق.

الطقس من الخميس إلى السبت:

فرص أمطار خفيفة رعدية أحيانا على عدد من المناطق الجنوبية يصاحب ذلك نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض الطرق.