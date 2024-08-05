شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تستفيد من تخفيضات الأوكازيون الصيفى 2024.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية غدًا الإثنين العمل بـالأوكازيون الصيفي 2024، بهدف توفير منتجات للمواطنين بأسعار مخفضة.

وفيما يتعلق ببعض إجراءات الشراء للحفاظ على حقوق المستهلك خلال فترة الأوكازيون، يجب التعامل مع المحلات المرخصة وليس مع الباعة الجائلين للحصول على حق المستهلك فى سلع جيدة وتخفيضات حقيقية وفحص المنتجات بشكل جيد، والتأكد من إعلان المحلات عن سعرين على كل منتج تتضمن السعر قبل وبعد التخفيض والحصول على فاتورة تتضمن نوع السلعة وتاريخ الشراء حتى يمكن للمواطنين استبدالها أو استرجاعها خلال المهلة التي حددها قانون حماية المستهلك.

كما يمكن للمواطنين تقديم الشكاوى من خلال الخط الساخن لـجهاز حماية المستهلك 19588 حال وجود تخفيضات وهمية أو سلع غير مطابقة للمواصفات القياسية.