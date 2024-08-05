شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الثانوية العامة 2024.. رابط الحصول على النتيجة بعد اعتمادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتيح الخليج 365 لطلاب الثانوية العامة الاستعلام على نتيجة الثانوية العامة 2024، صباح غد الثلاثاء بعد اعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، حيث يمكن للطلاب الدخول على أيقونة نتيجة الثانوية العامة 2024 والضغط على الرابط التالي..

وتظهر للطالب نتيجة الثانوية العامة 2024 بعد الدخول برقم الجلوس.

ويعقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 6 أغسطس الجاري، المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل نتيجة امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الثانوية العامة 2024.

وأوضح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن تحديد موعد إعلان النتيجة يأتي عقب وضع اللمسات النهائية لكافة اجراءات التصحيح وتدقيق النتيجة وتطبيق درجات الرأفة، كما سيتم خلال المؤتمر الصحفي إعلان تفاصيل أوائل الثانوية العامة.

وفي هذا الإطار، يتوجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بخالص الشكر والتقدير لكافة العاملين في منظومة امتحانات الثانوية العامة تقديرا لجهودهم التي بذلوها خلال امتحانات الدور الأول لضمان انتظام سير الامتحانات والذي انعكس بدوره على سلامة الاجراءات المتعلقة بالمنظومة بشكل كامل.



