شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2024.. قائمة كليات ومعاهد تقبل طلاب شعبة علمى علوم والان مع تفاصيل الخبر

تزامنا مع قرب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024، والتي من المقرر لها أن تعلن غدا الثلاثاء، ينشر " الخليج 365" قائمة الكليات والمعاهد التى تقبل طلاب الثانوية العامة بالشعبة العلمية الناجحين فى مواد الفيزياء والكمياء والأحياء ، وهى القائمة التى تظهر للطالب للاختيار منها عند تسجيل رغباته على موقع التنسيق الإلكترونى.

وأكد مكتب التنسيق أن يضاف إلى الكليات العلمية جميع الكليات والمعاهد النظرية أيضا التى تتناسب مع مجموع الطالب ومرحلته وطبقا للحد الأدنى للشعبة العلمية.

فيما يعقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، غدا الثلاثاء 6 أغسطس الجاري، المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل نتيجة امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الثانوية العامة 2023/ 2024.

وأوضح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن تحديد موعد إعلان النتيجة يأتي عقب وضع اللمسات النهائية لكل إجراءات التصحيح وتدقيق النتيجة وتطبيق درجات الرأفة، كما سيتم خلال المؤتمر الصحفي إعلان تفاصيل أوائل الثانوية العامة.

وينشر"الخليج 365" نتيجة الثانوية العامة 2024، بعد إعلانها واعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، حيث يتيح للطلاب الدخول برقم الجلوس للحصول على النتيجة وتظهر للطالب فى شكل درجات ونسبة مئوية وأيضا موقفه ناجح من الدور الأول أو دور ثان وأيضا إذا كان راسبا فى ثلاثة مواد بأكثر سيبقى للإعادة كما أنه من المقرر أن تظهر النتيجة للطلاب قبل المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى المقرر فيه إعلان نسب النجاح وأسماء أوائل نتيجة الثانوية العامة.