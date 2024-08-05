شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تضبط عربة كارو أثناء إلقاء مخلفات الرتش بطريق اللبينى فيصل والان مع تفاصيل الخبر

وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بشن حملات دورية لفرض الانضباط ومنع تعديات المحال والباعة الجائلين على الطريق العام، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد محافظ الجيزة، على تكثيف حملات النظافة والتجميل لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للشوارع، وكذلك رفع الإشغالات من الشوارع والميادين وعدم السماح بتعدي أي منشأة تجارية أو مقهى أو محل أو كشك على الطريق العام.

وفي ذلك الإطار، شن حي الهرم حملة مكبرة لرفع كافة التعديات التابعة للمقاهي والكافيهات والمحال التجارية من الطرق العامة، وذلك بمناطق 16 عمارة واللوتس المتفرعة من طريق اللبيني فيصل.

وأسفرت الحملة عن ضبط "عربة كارو" محملة بـمخلفات الرتش أثناء إلقاءها بطريق اللبيني فيصل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفات.

وساهمت الحملة في فتح شارع سليم أحد المحاور الهامة المؤدية لنهاية شارع فيصل، وذلك بعد رفع التعديات والباعة المفترشين للطريق العام له، إذ تم رفع الإشغالات وإزالة التند والسقائف المتعدية على نهر الطريق العام ومخالفات المحال التي تعيق حركة السيارات.

ونبه محافظ الجيزة، باستمرار تكثيف حملات النظافة والتجميل لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للشوارع، وكذلك رفع الإشغالات من الشوارع والميادين، ومتابعة أداء شركات الجمع السكني للمخلفات والتأكد من التزامها باشتراطات التعاقد مع المراجعة الشاملة لمهام الشركات وقياس مدى رضاء المواطن عن الخدمة المقدمة.