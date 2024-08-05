شكرا لقرائتكم خبر عن رصيد القمح بصوامع ميناء دمياط يصل 206830 طنًا والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 7 سفن، بينما غادر 6 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 54088 طن تشمل : 16479 طن كلينكر و 2807 طن رمل و 9700 طن يوريا و 1700 طن كسب صويا و 13250 طن ملح و 10152 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 46251 طن تشمل : 18200 طن ذرة و 11393 طن قمح و 7720 طن سكر و 600 طن خردة و 7455 طن حديد و 883 طن ابلاكاش.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 160 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 99 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3002 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 69242 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 137588 طنًا .

كما غادر عدد 4 قطار بحمولة إجمالية 4860 طن قمح متجه إلى صوامع طنطا وشبرا وبنى سويف، وعدد 1 قطار بعد تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6429 حركة.