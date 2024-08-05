شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات مصرية - لبنانية غدا بالقاهرة على مستوى وزيري الخارجية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعقد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي غدا الثلاثاء جلسة مباحثات مع وزير خارجية لبنان عبد الله بوحبيب الذي يقوم بزيارة إلى القاهرة.
ويتناول اللقاء - الذي يعقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة - العلاقات المتميزة بين القاهرة وبيروت وتطورات الأوضاع في المنطقة، ودعم مصر ومساندتها للبنان الشقيق في مواجهة التهديدات المحيطة به.
ومن المقرر أن يعقد الوزيران مؤتمراً صحفيا مشتركا في ختام مباحثاتهما.
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