شروط وتخصصات.. 220 فرصة عمل جديدة برواتب مميزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشف محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأحد، عن فرص عمل جديدة في شركة الأمراء لإنتاج السيراميك بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، مؤكدًا أن هذه الفرص الجديدة إحدى ثمار جولته مطلع الأسبوع الماضي لمواقع عمل وإنتاج داخل تلك القلعة الصناعية الكبيرة.

وبحسب بيان وزارة العمل، فإن تخصصات وشروط فرص العمل المتاحة، كالتالي:

- 20 مهندس كهرباء وميكانيكا من حديثي التخرج.

- 100 عامل فني دبلوم صنايع - جميع التخصصات، بشرط أداء الخدمة العسكرية.

- 100 عامل نظافة بدون مؤهل.

- وقت العمل 8 ساعات يوميًا.

- تطبيق الحد الأدنى للأجور طبقًا لمشتملاته التي أقرها المجلس القومي للأجور في اجتماعه الأخير.

وجاءت مزايا هذه الفرص، كالتالي:

إقامة للمغتربين بالإضافة إلى وجبة غذاء.

- تأمين اجتماعي وصحي.

- مواصلات إلى محافظات القاهرة والجيزة والشرقية والإسماعيلية والمنوفية والسويس.

ويمكن التقديم على وظائف وزارة العمل من خلال التواصل على رقم هاتف مسؤولي الشركة : 01228539800، أو التوجه إلى مكتب الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل في "3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- وزارة العمل".