بعد انقطاع التيار بالكامل عن المحافظة.. أول تعليق من "الكهرباء" بشأن ظلام أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قال المهندس أحمد صدقي، رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، إن الأحداث التي شهدتها محافظة أسوان خلال اليومَين الماضيين نتيجة هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة لم تتعرض لها البلاد من قبل؛ مما تسبب في انقطاع الكهرباء بالكامل عن المحافظة.

ونوه صدقي، في تصريحات لـ"الخليج 365"، اليوم الإثنين، بأنه تم الدفع بـ١٠٠٠ متر من الكابلات؛ لاستبدال كابلات أرضية بالخطوط الهوائية، حتى يتسنى للشركة إعادة التيار الكهربائي بشكل استثنائي للمناطق المتأثرة بانقطاعات الكهرباء، لحين وجود حل جذري لتقوية الشبكة وإعادة تحديثها.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء أن هناك تنسيقًا يتم اتخاذه حاليًّا بين شركات مصر العليا لتوزيع الكهرباء ومنطقة مصر العليا لنقل الكهرباء، وشركة المحطات المائية؛ لإنتاج الكهرباء لإعادة تقييم شبكة منطقة صحاري بالكامل؛ خصوصًا أنها عبارة عن مناطق منعزلة تستمد التيارَ الكهربائي بشكل مختلف، مشددًا على أن التيار الكهربائي حاليًّا مستقر وواصل لكل مكان في أسوان.

وشدد صدقي على أنه عند انقطاع الكهرباء تم الدفع بـ٦ وحدات طوارئ مختلفة القدرات بنطاق المناطق الاستراتيجية، ومطار أسوان وبعض المستشفيات العامة التي يوجد بها المواطنون، مشيرًا إلى أن رجال الكهرباء والتوزيع والنقل والإنتاج بأسوان ضربوا أروع الأمثلة في مواجهة التحديات؛ في مقدمتها ارتفاع درجات الحرارة الكبير، وكذلك الرطوبة العالية وصعوبة التضاريس.