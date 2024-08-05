مناطق وفئات.. ننشر أسعار اشتراكات المترو الجديدة بعد الزيادة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق حول القاهرة الكبرى أسعار تذاكر اشتراكات المترو بالنسبة للخطين الأول والثاني وذلك بعد تحديثها بالأسعار الجديدة بعد زيادة قيمة التذاكر بداية من أغسطس الجاري.

ويستعرض "الخليج 365"، تفاصيل وفئات جميع أنواع اشتراكات مترو الأنفاق الجديدة بعد الزيادة.

أسعار اشتراكات مترو الأنفاق لمدة شهر

- ركوب منطقة واحدة بسعر 230 جنيهًا للجمهور وقيمة التذكرة داخل الاشتراك 3.8 جنيه، والقوات المسلحة والشرطة 180 جنيها.

- ركوب منطقتين بسعر 290 جنيهًا للجمهور وقيمة التذكرة داخل الاشتراك 4.8 جنيه، والقوات المسلحة والشرطة 240 جنيها.

- ركوب 3 أو 4 مناطق بسعر 340 جنيهًا للجمهور وقيمة التذكرة داخل الاشتراك 5.6 جنيه، والقوات المسلحة والشرطة 360 جنيها.

- ركوب 5 أو 6 مناطق بسعر 450 جنيهًا للجمهور وقيمة التذكرة داخل الاشتراك 7.5 جنيه، والقوات المسلحة والشرطة 450 جنيها.

أسعار اشتراكات مترو الأنفاق لمدة 3 أشهر

- ركوب منطقة واحدة بسعر 625 جنيهًا للجمهور وقيمة التذكرة داخل الاشتراك 3.47 جنيه، والقوات المسلحة والشرطة 540 جنيها.

- ركوب منطقتين بسعر 790 جنيهًا للجمهور وقيمة التذكرة داخل الاشتراك 4.38 جنيه، والقوات المسلحة والشرطة 720 جنيها.

- ركوب 3 أو 4 مناطق بسعر 1000 جنيه للجمهور وقيمة التذكرة داخل الاشتراك 5.5 جنيه، والقوات المسلحة والشرطة 1080 جنيها.

- ركوب 5 أو 6 مناطق بسعر 1250 جنيهًا للجمهور وقيمة التذكرة داخل الاشتراك 6.9 جنيه، والقوات المسلحة والشرطة 1350 جنيها.

أسعار اشتراكات مترو الأنفاق السنوية

- ركوب خطين بسعر 3175 جنيهًا للجمهور وقيمة التذكرة داخل الاشتراك 4.3 جنيه، والقوات المسلحة والشرطة 5475 جنيها.

- ركوب 3 خطوط بسعر 4000 جنيه للجمهور وقيمة التذكرة داخل الاشتراك 5.47 جنيه، والقوات المسلحة والشرطة 5475 جنيها.

أسعار اشتراكات مترو الأنفاق لكبار السن

أولًا: الاشتراكات الشهرية

- (مرحلة واحدة 165 جنيهًا - مرحلتين 230 جنيهًا - 3 و4 مراحل 330 جنيهًا - أكثر من 4 مراحل 350 جنيهًا).

ثانيًا: الاشتراكات ربع سنوية

- (مرحلة واحدة 495 جنيهًا - مرحلتين 690 جنيهًا - 3 أو 4 مراحل 900 جنيه - أكثر من 4 مراحل 950 جنيهًا).

أسعار اشتراكات كبار السن من 60 لـ 70 سنة

- اشتراك شهري: (مرحلة واحدة 165 جنيهًا - مرحلتين 230 جنيهًا - 3 أو 4 مراحل 330 جنيهًا - أكثر من 4 مراحل 350 جنيهًا).

- اشتراك ربع سنوي: (مرحلة 495 جنيهًا - مرحلتين 690 جنيهًا - 3 أو 4 مراحل 900 جنيه - أكثر من 4 مراحل 950 جنيهًا).

- اشتراكات كبار السن فوق 70 عامًا مجاني بالكامل على خطوط المترو الثلاثة.

أسعار الاشتراكات ربع السنوية لبعض فئات الجمهور

- مصابي وأسر شهداء القوات المسلحة والشرطة والثورة (مرحلة واحدة 315 جنيهًا - مرحلتين 395 جنيهًا - 3 أو 4 مراحل 475 جنيهًا - أكثر من 4 مراحل 625 جنيهًا).

- الطلبة (3 أو 4 مراحل 33 جنيهًا - أكثر من 4 مراحل 41 جنيهًا).

- ذوي الاحتياجات الخاصة (3 أو 4 مراحل 22 جنيهًا - أكثر من 4 مراحل 27 جنيهًا).