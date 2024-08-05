شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإنتاج الحربى: ندعو كل الباحثين لتقديم أفكارهم لدعم الصناعة الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

قال المهندس محمد صلاح الدين، وزير الإنتاج الحربى، إن الوزارة تعمل على الإنتاج والتصنيع العسكرى، وتم زيادة الإنتاج في هذا الاتجاه، وهو ما تؤكده الأرقام المرصودة.

وأضاف وزير الإنتاج الحربى، خلال لقاءه بعدد من الصحفيين، أن الوزارة تسعى لتنفيذ كافة الأبحاث العلمية لتوطين الصناعات، وهو هدف رئيسى لدعم الصناعات الوطنية، وتعتبر البحوث مدخل رئيسي لدعم الصناعات الوطنية.

ودعا وزير الإنتاج الحربى، كافة الباحثين لتقديم أفكارهم القابلة للتحقيق لدعم الصناعة، باعتبار أن امتلاك "المعرفة" هو مدخل رئيسي لدعم الصناعات الوطنية.



