شكرا لقرائتكم خبر عن طرح الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة فى منافذ المجمعات الاستهلاكية، وفروع الشركات التابعة.
وينشر ”الخليج 365”، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بـ المجمعات الاستهلاكية، حيث شهدت اليوم:
- الطماطم 21 جنيها.
- البصل 11 جنيها .
- البطاطس بـ 26 جنيها.
- الجزر بـ 18 جنيها .
- بطاطا 12 جنيها.
- الخيار بـ 22 جنيها .
- الباذنجان الأبيض بـ 14 جنيها.
- الكوسة بـ25 جنيها.
- الباذنجان العروس بـ14 جنيها .
- الفلفل البلدى بـ 15 جنيها
- الفلفل الألوان بـ 40 جنيها .
- الليمون بـ 17 جنيها.
- بطيخ 13.5 جنيه سعر الكيلو.
- الموز البلدي بـ 27 جنيها.
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