شكرا لقرائتكم خبر عن 250 ألف متر مكعب مياه سيول جنوب مرسى علم البحر الأحمر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

شهدت منطقة وادى الجمال جنوب مرسى علم بالبحر الأحمر سقوط أمطار غزيرة أدت إلى سيول متوسطة على أحد الأوية الجارى تنفيذ بحيرة صناعية عليها من وزارة الرى وهى تحت الإنشاء، حيث تم احتجاز كامل كمية المياه التي سقطت دون حدوث أى مشاكل أو تلفيات للمنشات بالمنطقة.

وقبل حدوث السيول حذرت وزارة الرى ممثلة في مركز التنبؤ بقطاع التخطيط من احتمالية حدوث أمطار متوسطة إلى شديدة على بعض المناطق " أسوان- حلايب وشلاتين- جبال البحر الأحمر" وبالفعل سقطت أمطار أمس على سلاسل جبال البحر الأحمر بمنطقة مرسى على أدت الى حدث سيول متوسطة وتم استقبال كمية المياه التي هبطت على وادى "أم خريقة " بالكامل داخل البحيرة الصناعية الجارى تنفيذها بمعرفة وزارة الرى" قطاع المياه الجوفية" ضمن مجموعة من الاعمال الصناعية "بحيرات - حواجز - سدود " جارى تنفيذها بمدن محافظة البحر الأحمر، حيث تقدر كمية المياه التي تم احتجازها بـ 250 ألف متر مبدئياً.

جدير بالذكر أنه نتيجة للتغيرات المناخية على مستوى العالم والمنطقة ومن ضمنها مصر تلاحظ في الآونة الأخيرة سقوط أمطار في شهر أغسطس مع العلم بأن موسم السيول يبدأ في بداية شهر سبتمبر حتى بداية شهر مايو لكن نتجية للتغيرات أصبح يبدأ موسم السيل من شهر أغسطس حتى نهاية مايو .