شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإنتاج الحربى: سيارات بديلة التوك توك سعرها مناسب وتعمل بالغاز والبنزين والان مع تفاصيل الخبر

قال المهندس محمد صلاح الدين، وزير الإنتاج الحربى، إن السيارات بديلة التوك توك، سعرها مناسب، وتعمل بالبنزين والغاز، ويتم التعاون فيها مع القطاع الخاص.

وأضاف وزير الإنتاج الحربى، ان المشروع في فترة العمل الأولى، حيث تصل النماذج الأولى خلال الشهر الجارى، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل مع كافة الشركاء الجادين في كافة الصناعات المطلوبة.

وأضاف وزير الإنتاج الحربى، أن السيارات إحدى أدوات التعامل مع التوك توك، وتقوم الوزارة بالتصنيع المحلى بالتعاون مع إحدى الشركات الخاصة.