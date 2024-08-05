شكرا لقرائتكم خبر عن اختبارات القدرات 2024 .. مكتب التنسيق يهيب بالطلاب سرعة التسجيل بالموقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهاب السيد عطا مستشار وزير التعليم العالى لسياسات القبول بالجامعات، طلاب الثانوية العامة بسرعة التسجيل على موقع التنسيق الإلكترونى للتقدم لاختبارات القدرات، مشيرا إلى أحقية طلاب الدور الثانى وكذلك طلاب الثانوية العامة المؤجلين التقدم لحجز الاختبارات.

وقال السيد عطا فى تصريحات لـ" الخليج 365" إن اختبارات القدرات تُجرى في المواعيد المُقررة مرة واحدة فقط، ولا يُسمح للطالب الراسب فيها بأدائها مرة أخرى، سواء بالكلية نفسها أو بكلية أخرى في نفس التخصص، ويمكن للطالب الاطلاع على نتيجته من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، ولن يُعتد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات؛ حرصًا على تحقيق مبدأ الشفافية مع أبنائنا الطلاب.

وسيستمر موقع التنسيق الإلكتروني https://tansik.digital.gov.eg في استقبال رغبات طلاب شهادة الثانوية العامة المصرية لهذا العام 2024، لإجراء اختبارات القدرات حتى مساء يوم الخميس الموافق 8/8/2024، علمًا بأن الموقع سيكون مُتاحًا أمام الطلاب على مدار الـ24 ساعة.

