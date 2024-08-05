شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. انطلاق الأوكازيون الصيفى 2024 اليوم ولمدة شهر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها انطلاق العمل بـ الأوكازيون الصيفى 2024 اليوم، ولمدة شهر.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
مصادر بالتعليم: اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2024 مساء اليوم
قالت مصادر مسئولة بـ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه من المقرر أن يعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الثانوية العامة 2024 مساء اليوم الاثنين، والنسبة العام للنجاح عبر أن يتم إعلان كافة التفاصيل ونسب النجاح وشرائح المجاميع غدا الثلاثاء فى المؤتمر الصحفى المقرر أن يعقد ظهراً.
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على أبرز التقارير الدولية الخاصة بتجارة السلع الرياضية، حيث أشار المركز إلى التقرير الصادر عن منظمة التجارة العالمية (WTO)، والذي أوضح نمو تجارة السلع الرياضية بثلاثة أضعاف على مدار الثلاثين عامًا الماضية، مضيفاً أن تجارة السلع الرياضية شهدت انتعاشًا هائلًا في السنوات الأخيرة، مع زيادة الإنفاق من قِبل مجموعة متنوعة من المستهلكين، بدءً من المهتمين باللياقة البدنية إلى الرياضيين الأولمبيين الطموحين.
تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الإثنين العمل بـ الأوكازيون الصيفى 2024، ولمدة شهر، وعلى من يريد من المحلات التجارية المشاركة فى الأوكازيون عليه التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن عقد المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان نتيجة امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة بحضور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى غدا الثلاثاء في تمام الساعة 12 ظهرا بالمدينة التعليمية بمدينة 6 أكتوبر.
حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على ضخ كميات كبيرة من منتجات زيت الطعام بمنافذ المجمعات الاستهلاكية في ظل زيادة الإقبال على الشراء بعد تخفيض أسعار العديد من أصناف زيت الطعام بالمنافذ لتخفيف العبء على المواطنين.
قال قائد الحرس الثوري الإيراني إن الاحتلال سيتلقى ردا قاسيا على عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".
يخوض منتخب مصر الأولمبى ، بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالى، فى العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، مباراة غاية في الأهمية أمام منتخب فرنسا على ملعب بارك أولمبيك ليون، في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024.
ومن المتوقع أن يدفع ميكالى أمام فرنسا بتشكيل مكون من: حمزة علاء في حراسة المرمى، عمر فايد وحسام عبد المجيد وكريم الدبيس ومحمد طارق في الدفاع، ومحمد الننى ومحمد شحاتة وكوكا في الوسط، ومحمود صابر وإبراهيم عادل وحسام فيصل في الهجوم.
تستهل أسعار الذهب في مصر تعاملات الأسبوع اليوم الاثنين على تسجيل مستويات 3350 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر بدون مصنعية وذلك وسط ارتفاع سعر الذهب العالمي قرب 2460 دولار وقت صياغة هذه السطور
أسعار الذهب في مصر:
عيار 24 يسجل 3830 جنيها.
عيار 21 يسجل 3350 جنيها.
عيار 18 يسجل 2871 جنيها.
عيار 14 يسجل 2233 جنيها.
الجنيه الذهب 26800 جنيه.
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