إخلاء سبيل إسلام البحيري بعد معارضته على أحكام بقضايا "شيكات بدون رصيد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم الإثنين، بإخلاء سبيل إسلام البحيري بعد معارضته على عدد من الأحكام الغيابية الصادرة ضده بقضايا شيكات بدون رصيد.

حضر " البحيري" صباح اليوم إلى سراي النيابة، حيث أنهى إجراءات المعارضات، وأصدرت النيابة قرارا بإخلاء سبيله من قسم الشرطة، ما لم يكن مطلوبا على ذمة قضايا أخرى.

كانت نيابة أكتوبر أول أخلت سبيل "البحيري" أمس الأحد، بعد معارضته على حكم صادر ضده في قضية شيك بدون رصيد.

فيما أكد مصدر، أن هناك قضايا أخرى (شيكات بدون رصيد)، من المقرر أن يقوم المتهم بعمل معارضة على الأحكام الصادرة بشأنها، ومن ثمّ تنفيذ قرارات إخلاء سبيله.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على إسلام البحيري يوم السبت لصدور أحكام غيابية ضده بقضايا شيكات بدون رصيد.