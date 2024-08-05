"مستريحين الأجهزة الكهربائية".. سقوط زوجين في قبضة مباحث أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في ضبط أحد الأشخاص وزوجته بأسيوط، لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تشغيلها في مجال التجارة.

كان مركز شرطة منفلوط بمديرية أمن أسيوط، تلقى بلاغًا من 4 أشخاص بتضررهم من أحد الأشخاص وزوجته مقيمان بدائرة المركز، لقيامهما بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية والزعم بقدرتهما على تشغيلها لهم في مجال تجارة الأجهزة الكهربائية، والملابس مقابل أرباح شهرية، وعدم التزامهما بذلك.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهم الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.